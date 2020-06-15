شكرا لقرائتكم خبر عن «بومبيو»: علينا الالتزام باليقظة لمواجهة «تهديد» الصين والان نبدء بالتفاصيل

وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأحد، القيادة الصينية بأنها تمثل "تحديا متزايدا" للولايات المتحدة و"لجميع الأحرار". وأضاف بومبيو في تصريحات أدلى بها خلال أول مؤتمر افتراضي: "يتعين علينا جميعا الالتزام باليقظة لمواجهة التهديد الذي يمثله الحزب الشيوعي الصيني على أسلوب حياتنا". ويعتزم بومبيو الالتقاء بمسؤولين في الحكومة الصينية في هاواي هذا الأسبوع حسبما نقلت صحيفة بوليتيكو وشبكة (سي إن إن) عن مسؤولين لم يتم الكشف عن هوياتهم.

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