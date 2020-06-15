شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 101 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت موريتانيا اليوم 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و4 حالات وفيات, و21 حالة شفاء. وأوضح المدير العام للصحة العمومية الموريتانية ولد الزحاف خلال المؤتمر اليومي، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 1783 إصابة وإجمالي عدد المتعافين وصل إلى 332 حالة, والعدد الكلي للوفيات وصل إلى 87 حالة.

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