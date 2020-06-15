شكرا لقرائتكم خبر عن مع انحسار «كورونا».. فرنسا تعتزم تخفيف القيود على المقاهي والمطاعم والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد الرئيس ماكرون في كلمته بأول انتصار على فيروس كورونا المستجد في فرنسا، مشيراً إلى أن المعركة مع الوباء لم تنتهِ، معلناً كذلك وضع كامل الأراضي الفرنسية ضمن النطاق الأخضر باستثناء مايوت وغوايانا، وإلزامية إعادة فتح المدارس اعتباراً من الـ 22 من شهر يونيو الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر مع انحسار «كورونا».. فرنسا تعتزم تخفيف القيود على المقاهي والمطاعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.