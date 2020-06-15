شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: بريطانيا في مرحلة نشطة من الوباء والان نبدء بالتفاصيل
وحذر "كلوج"، خلال مقابلة صحيفة من أن بريطانيا لا تزال في "مرحلة نشطة للغاية من الوباء"، كما حذر من مغبة الاندفاع نحو إعادة فتح الاقتصاد.
وقالت بريطانيا اليوم الأحد، إنها تراجع قاعدة التباعد الاجتماعي لمسافة مترين قبل البدء في تنفيذ المرحلة التالية من خطة تخفيف القيود المقررة في الرابع من يوليو.
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