شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجع الإصابات إلى 50.. تونس: انتصرنا على «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس وزراء تونس الياس الفخفاخ، اليوم الأحد، إن بلاده فازت في معركة كورونا‭‭‬‬ مع انحسار انتشار الفيروس وهبوط عدد الاصابات إلى نحو خمسين فقط.

وأغلب الاصابات حاليا من الوافدين على تونس ويخضعون للحجر الصحي. وستفتح تونس حدودها البرية والبحرية والجوية في نهاية شهر يونيو الجاري في إشارة للسيطرة على الفيروس.