شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجع الإصابات إلى 50.. تونس: انتصرنا على «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأغلب الاصابات حاليا من الوافدين على تونس ويخضعون للحجر الصحي. وستفتح تونس حدودها البرية والبحرية والجوية في نهاية شهر يونيو الجاري في إشارة للسيطرة على الفيروس.
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