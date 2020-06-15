شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: ضبط عجلة تحمل منصات إطلاق صواريخ «كاتيوشا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة إلى مكتب رئيس الوزراء العراقي، عن ضبط عجلة تحمل منصات إطلاق صواريخ كاتيوشا وتحديداً في منطقة الراشدية.

وقالت في بيان: «بناءً على التوجيه العاجل بتخصيص جهد استخباري لمتابعة الجهات التي تعمل على استهداف المعسكرات الخاصة بالقوات الأمنية العراقية تمكنت قواتنا اليوم مِن رصد عجلة نوع كيا بنكوا تحمل منصات اطلاق صواريخ كاتيوشا وتحديداً في منطقة الراشدية قرب شركة النفط».

وأضاف: «أثناء التقرب منها، انطلق صاروخان بشكل تلقائي وسقطا في منطقة نائية دون خسائر تذكر، وتمت السيطرة على العجلة وابطال جميع الصواريخ المتبقية، وتمكنت قواتنا الحصول على معلومات مهمة تؤدي إلى معرفة الذين أقدموا على هذا العمل الإرهابي».