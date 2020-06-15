شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات لندن.. ضبط 113 شخصا وإصابة 23 شرطيا والان نبدء بالتفاصيل

قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن اليوم الأحد إنه جرى في المجمل القبض على 113 شخصا بعدما احتشد الآلاف من المحتجين من حركة "حياة السود مهمة" واليمين المتطرف في المدينة أمس السبت، على الرغم من دعوات لهم بعدم الخروج إلى الشوارع.

وقالت الشرطة إن المحتجين، الذين كانون منفصلين عن بعضهم ، كانوا سلميين إلى حد كبير، مع وجود "جيوب من العنف الموجه لرجال الشرطة".

وقالت الشرطة إن 23 رجل شرطة أصيبوا بجروح، لكنها لم تكن خطيرة، حيث "ألقى متظاهرون بمواد على رجال الشرطة أو تم استهدافهم بأعمال عنف".

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وقال قائد شرطة العاصمة باس جافيد إن "المشاهد التي تعرض لها الضباط بوسط لندن أمس كانت صادمة تماما".

وأضاف جاويد إنه "مرة أخرى، تم رشقهم بمقذوفات، أو تم تحديهم من جانب مجموعات من الرجال، كانت لديها نوايا بالعنف".

وتم توجيه اتهامات لأولئك المقبوض عليهم بجرائم من بينها إحداث "فوضى عنيفة" والاعتداء على الشرطة، والسكر وحيازة سلاح ومخدرات.