شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 1618 إصابة جديدة و91 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد ، هو 44598 حالة و1575 حالة وفاة.
وأضافت أن 11931 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجرالصحي، ليصل اجمالي عدد المتعافين إلى 13332.
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