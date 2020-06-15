شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 1618 إصابة جديدة و91 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد عن تسجيل 1618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-)، فضلا عن 91 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد ، هو 44598 حالة و1575 حالة وفاة.

وأضافت أن 11931 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجرالصحي، ليصل اجمالي عدد المتعافين إلى 13332.