شكرا لقرائتكم خبر عن «ماكرون»: فرنسا لن تزيل التماثيل أو تمحو التاريخ والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف "ماكرون"، في خطاب تلفزيوني للشعب الفرنسي: "سأكون واضحا للغاية الليلة، أبناء وطني: الجمهورية لن تمحو أي اسم من تاريخها.. لن تنسى أيا من أعمالها الفنية، لن تزيل التماثيل".
واستهدف بعض المحتجين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بالعالم تماثيل لرموز تاريخية ترتبط بالعبودية أو انتهاكات حقوق الإنسان بالماضي.
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