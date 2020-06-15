شكرا لقرائتكم خبر عن «ماكرون»: فرنسا لن تزيل التماثيل أو تمحو التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، إن التصدي للعنصرية لا يجب أن يقودنا لإعادة كتابة التاريخ "بكراهية"، وذلك تعليقا على احتجاجات عالمية لمقتل الرجل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد أثناء احتجاز الشرطة له.

وأضاف "ماكرون"، في خطاب تلفزيوني للشعب الفرنسي: "سأكون واضحا للغاية الليلة، أبناء وطني: الجمهورية لن تمحو أي اسم من تاريخها.. لن تنسى أيا من أعمالها الفنية، لن تزيل التماثيل".

واستهدف بعض المحتجين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بالعالم تماثيل لرموز تاريخية ترتبط بالعبودية أو انتهاكات حقوق الإنسان بالماضي.