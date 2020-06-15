شكرا لقرائتكم خبر عن 80 جريحا في مواجهات بطرابلس شمال لبنان والان نبدء بالتفاصيل

سقط أكثر من 80 جريحا، بينهم أكثر من 20 عسكريا خلال اشتباكات مع متظاهرين في مدينة طرابلس خرجوا للاحتجاج على تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي واعترضوا شاحنات كانت متجهة إلى سوريا اشتُبه في أنها تهرّب مواد غذائية.

وساد هدوء حذر في المدينة بعد مواجهات الليل وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أمس الأحد أن عناصر من الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على الوضع الميداني وإلزام المحتجين التراجع إلى عمق الشوارع الداخلية، في حين عمدت العناصر بعد ذلك إلى فتح الطرق التي قطعها المحتجون. وبحسب الوكالة كان أبرز مسارح الاشتباكات ساحة النور وشارع سوريا في التبانة بمدينة طرابلس على خلفية توقيف الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمتوجهة إلى سوريا، حيث عمد المحتجون إلى تحطيم العديد من المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة، وأضرموا النيران في بعضها وفي حاويات النفايات، كما أضرموا النار في مصرف «لبنان والمهجر»، وقطعوا العديد من الطرق الرئيسية والفرعية بالإطارات المشتعلة، وألقى أحد الشبان قنبلة مولوتوف على آلية عسكرية فاشتعلت فيها النيران.

وأطلقت عناصر من الجيش أعيرة مطاطية لإفساح المجال أمام عبور الشاحنات التي اعترضها المحتجون.

وقال متظاهر في طرابلس يبلغ 51 عاما «لست مضطرا لأن أموت جوعا مقابل أن يأكل غيري».

وطرابلس أول المدن التي انتفضت على الواقع المزري بداية انتفاضة أكتوبر الماضي.