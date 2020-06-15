وزير الطيران المدني المصري : استئناف حركة الطيران أول يوليو المقبل

أعلن اليوم الأحد وزير الطيران المدني المصري محمد منار، عن بدء رحلات الطيران بجميع مطارات البلاد اعتبارا من أول تموز/ يوليو المقبل مع الدول التي ستفتح مطاراتها في نفس الشهر.
واضاف «منار» في مؤتمر صحفي بحضور وزيري الإعلام والسياحة اليوم ، أن القرار جاء وفقا للخطة التي ا??علنتها الدولة لتشغيل الأنشطة السياحية الفندقية والمطارات وشركات الطيران اعتبارا من تموز/يوليو
المقبل.
وفي شهر آذار/مارس الماضي ، اوقفت مصر رحلات الطيران الدولية ، من بين سلسلة من الإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا في الدولة الاكثر عددا من السكان في العالم العربي.
وكشفت الحكومة المصرية مؤخرا عن خطة لعودة تدريجية للحياة الطبيعية ، بمافي ذلك اجراءات لتنشيط الأقتصاد حتى في الوقت الذي يرتفع فيه عدد حالات الاصابة بالفيروس. وقالت مصر قبل عدة أيام إنها ستسمح اعتبارا من اول تموز/يوليو للسياح
الأجانب والرحلات الجوية بالعودة إلى المنتجعات الأقل تأثراً بتفشي فيروس كورونا ..
واعلنت مصر ، البالغ تعداد سكانها قرابة 100 مليون نسمة ، حتى الان عن نحو 43الف إصابة و1484حالة وفاة بفيروس كورونا.
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