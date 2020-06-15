ماكرون يرفع الحظر ويعلن: انتصرنا على كورونا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، رفع الحظر الذي كان مفروضا للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيدا بـ"أول انتصار ضد الفيروس".
وكشف ماكرون، في خطاب أذاعه التلفزيون، أنه "تقرر إجراء تخفيف إضافي لتدابير الإغلاق يشمل إعادة فتح المقاهي والمطاعم بكامل الطاقة الاستيعابية في منطقة باريس".
وقال "مكافحة الوباء لم تنته، لكنني سعيد بهذا الانتصار الأول ضد الفيروس"، معلنا أن "كامل أراضي فرنسا باتت ضمن التصنيف الأخضر".
كما أفاد بأن "إعادة فتح المدارس ستكون إلزامية اعتبارا من 22 حزيران الجاري"، لكنه عاد ليقول "ستبقى التجمعات خاضعة لقيود مشددة".
يشار إلى أن فرنسا سجلت أكثر من 156 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها نحو 29 ألف حالة وفاة.
أما حالات الشفاء في البلاد فقد ناهزت 73 ألف، حسب إحصائيات منصة "وورلد ميترز" الدولية.
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