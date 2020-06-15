تحد لما طالب به المتظاهرين..استياء شعبي لمحاولات اعادة مجالس المحافظات

ابدى عدد كبير من المواطنين، استئياؤهم من محاولات اعادة مجالس المحافظات والتي تتعارض قراراتها مع قرارات المحافظات والحكومة المركزية في اغلب الاحيان، فيما اشاروا الى ان هذه المجالس تكلف الدولة مبالغ كبيرة مع ان العراق يعاني من ازمة اقتصادية خانقة.

وقال المواطن عبد الوهاب الخفاجي لـ الخليج 365، ان "اعادة مجالس المحافظات هو تحد لما طالب به المتظاهرون وما دعوا له من عملية اصلاحات وتقليل الروتين الحاصل في مفاصل الدولة"، مبينا ان "غالبا ما تتعارض قرارات مجالس المحافظات مع قرارات الحكومات المحلية والمركزية ايضا والتي تضع المواطن في حيرة من امره".

وتساءل الخفاجي "ما الهدف من اعادة هذه المجالس، وهل الحكومة العراقية قادرة على دفع مرتبات اعضائها وموظفيها في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها العراق".

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فيما طالب المواطن محمد علي الحكومة العراقية بـ"ايقاف هذه المهزلة وتوفير رواتب للموظفين والمتقاعدين بدلا من اعادة مجالس المحافظات التي ترهق كاهل الدولة"، مشددا ان "القضاء العراقي عادل وسيضع باعتباره الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد قبل ان يفكر باعادة هذه المجالس التي لا تقدم ولا تؤخر بشيء".

المواطن حسين الجعفري تساءل "ما الهدف من اعادة مجالس المحافظات، هل انها ستخدم البلاد ام ان حلها قد اوقف عملية التقدم في العراق"، داعيا الى "حل المشاكل في العراق بدلا من ادخاله بدوامة ومشاكل اخرى تؤدي الى ازمات تكون كفائدة للسياسي على حساب المواطن العراقي".