اعتقال 113 متظاهرا في لندن.. وإصابة 23 شرطيا

الخليج 365 - وكالاتالإثنين 2020/6/15 01:28 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت شرطة لندن، الأحد، القبض على 113 شخصا بعدما احتشد الآلاف من المحتجين من حركة "حياة السود مهمة"، واليمين المتطرف في المدينة السبت، على الرغم من دعوات لهم بعدم الخروج إلى الشوارع.
وقالت الشرطة إن المحتجين، الذين كانون منفصلين عن بعضهم، كانوا سلميين إلى حد كبير، مع وجود "جيوب من العنف الموجه لرجال الشرطة".
وأكدت أن 23 رجل شرطة أصيبوا بجروح، لكنها لم تكن خطيرة، حيث "ألقى متظاهرون بمواد على رجال الشرطة أو تم استهدافهم بأعمال عنف".
والسبت الماضي، ندد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالاشتباكات التي وقعت، مؤكدا أن من يهاجم الشرطة "سيواجه بقوة القانون".
وقال رئيس وزراء بريطانيا، عبر تويتر، إن "أعمال العنف خربت المسيرات، أعمال البلطجة العنصرية لا مكان لها في شوارعنا.. أي أحد يهاجم الشرطة سيواجه بقوة القانون إلى أبعد مدى".
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