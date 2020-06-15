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تونس تعلن النصر على كورونا مع تراجع الإصابات إلى 50

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365 - وكالات

الإثنين 2020/6/15 12:34 ص بتوقيت أبوظبي

قال رئيس وزراء تونس إلياس الفخفاخ، الأحد، إن بلاده انتصرت في معركة ‭‬‬ مع انحسار انتشار الفيروس وهبوط عدد الإصابات إلى حوالي خمسين فقط.

وأغلب الإصابات حاليا من الوافدين، ويخضعون للحجر الصحي، وستفتح تونس حدودها البرية والبحرية والجوية نهاية يونيو/ حزيران الحالي في إشارة للسيطرة على الفيروس.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن، الأسبوع الماضي، رفع حظر التجول عن كامل البلاد، والذي تمَّ فرضه في وقت سابق لمواجهة انتشار .

وكانت السلطات التونسية فرضت حظراً للتجول في 18 مارس/آذار الماضي، لمواجهة جائحة كورونا.

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