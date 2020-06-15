تونس تعلن النصر على كورونا مع تراجع الإصابات إلى 50

قال رئيس وزراء تونس إلياس الفخفاخ، الأحد، إن بلاده انتصرت في معركة كورونا‭‬‬ مع انحسار انتشار الفيروس وهبوط عدد الإصابات إلى حوالي خمسين فقط.

وأغلب الإصابات حاليا من الوافدين، ويخضعون للحجر الصحي، وستفتح تونس حدودها البرية والبحرية والجوية نهاية يونيو/ حزيران الحالي في إشارة للسيطرة على الفيروس.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن، الأسبوع الماضي، رفع حظر التجول عن كامل البلاد، والذي تمَّ فرضه في وقت سابق لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطات التونسية فرضت حظراً للتجول في 18 مارس/آذار الماضي، لمواجهة جائحة كورونا.