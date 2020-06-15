فرنسا تتحرك لإنهاء عزل كورونا.. والمعركة مستمرة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إعادة فتح المطاعم بالعاصمة باريس بداية من الإثنين، بينما تنهي البلاد تدريجيا إجراءات العزل العام المفروضة منذ 11 مايو/ أيار جراء فيروس كورونا.

وأضاف الرئيس الفرنسي، في خطاب بثه التلفزيون، "المعركة ضد الفيروس لم تنته... ستبقى التجمعات خاضعة لقيود مشددة".

من جانب آخر، أعلن ماكرون أن فرنسا "لن تتساهل" مع العنصرية، لكن "الجمهورية لن تمحو أي أثر أو اسم من تاريخها"، وذلك تعليقا على خروج سلسلة تظاهرات في فرنسا في ضوء احتجاجات بالولايات المتحدة تخللها تدمير معالم اعتبرت رمزا للعنصرية.

وقال الرئيس الفرنسي "لن نتساهل مع العنصرية ومعاداة السامية والتمييز. ستتخذ قرارات جديدة من أجل المساواة"، محذرًا في الوقت نفسه من "إعادة كتابة خاطئة أو قائمة على الكراهية للماضي".