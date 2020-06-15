ميليشيات الوفاق تعذب عمالاً مصريين في ليبيا وتجبرهم على «الوقوف على قدم واحدة وترديد عبارات مسيئة للدولة».. والجيش الليبى: نعتذر للشعب المصرى ويؤكد: أنتم ضيوفنا

اعتقلت ميليشيات قوات الوفاق عشرات العمال المصريين في مدينة ترهونة، وقامت بتعنيفهم وتعذيبهم، بتهمة دعم الجيش الليبي والعمل في صفوفه.

وواصلت ميليشيات ليبيا المدعومة من تركيا، جرائمها، باعتقال عدد من العمال المصريين الأبرياء غرب ليبيا، واتهامهم بالقتال كمرتزقة مع قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتداول فيديو على نطاق واسع يظهر العمال المصريين، وهم في وضع مهين، ويبدو عليهم آثار التعذيب النفسي والجسدي، فضلا عن إيقافهم على قدم واحدة وإجبارهم على ترديد عبارات مسيئة للدولة المصرية. حسبما نشر موقع "الوطن".

كما تم إجبارهم على الوقوف تحت أشعة الشمس حفاة، وعلى قدم واحدة ورفع أيديهم إلى الأعلى، كما تم إجبارهم على ترديد ألفاظ نابية والهتاف والإشادة بمدينة مصراتة. حسبما نشر موقع "العربية- نت".

وأدان ناشطون بأشد العبارات الأفعال الإجرامية المشينة واللاإنسانية التي ارتكبتها الميليشيات في حق عمال مصريين أبرياء، و لا ذنب لهم في الحرب الدائرة بليبيا، معتبرين أنها تختصر المشهد في مدينة ترهونة ومعاناة أهلها منذ دخول قوات الوفاق إليها.



بدوره، قال المستشار القانوني السابق للجيش الوطني الليبي رمزي الرميح، لموقع "الوطن"، إن "المصريين هم أصحاب أرض، وهم أكثر من الأشقاء، ومن يقاتل كمرتزقة معروفون، المرتزقة هم من جلبتهم تركيا والعالم كله يعلم ذلك".

وأضاف "الرميح": "الميليشيات الإرهابية المدعومة من تركيا والمسيطرة على مناطق الغرب الليبي بقوة السلاح تقوم بجريمة حرب، لأن هؤلاء العمال الأبرياء لا ينبغي إقحاهمهم في الصراع، ولهم حماية خاصة في القانون الدولي بحسب وجهة نظري".

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وشدد "الرميح" على أن هؤلاء الخاطفين وما قاموا به لا يعبرون عن الشعب الليبي الذي يمثل المصريون بالنسبة له أكثر من الأشقاء، مضيفا: "الشعب الليبي ومعه الشعب المصري يدفعان ثمن مكافحة الإرهاب، وهؤلاء العمال ليس لهم ذنب، وسيأتي وقت محاسبة تركيا وكل ميليشيات الإرهاب الإخوانية".

وأكد اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى، أنه يقدم الاعتذار للقيادة المصرية والشعب المصرى، عن الفيديو الذى ظهر فيه بعض العمالة المصرية أثناء تعرضها للتعذيب عن أيادى المليشيات، مؤكدا أن الاعتذار أيضا لمنظمات حقوق الإنسان عن ما ظهر فى هذا الفيديو. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفى، أن من يقف وراء هذا الفيديو صبية أردوغان، والمليشيات التى يدعمها، مجددا على اعتذاره للمصريين، ومؤكدا أن هذه العمالة ضيوف فى ليبيا، وجاءوا للعمل لكنهم وجدوا مليشيات تسعى إلى تعذيبهم.