ماكرون: فرنسا لن تتساهل مع العنصرية لكنها لن تمحو تاريخها

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أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون الأحد أن فرنسا "لن تتساهل" مع العنصرية، لكن "الجمهورية لن تمحو أي أثر أو اسم من تاريخها"، وذلك تعليقا على خروج سلسلة تظاهرات في فرنسا في ضوء احتجاجات في الولايات المتحدة تخللها تدمير معالم اعتبرت رمزا للعنصرية.

وقال الرئيس الفرنسي "لن نتساهل مع العنصرية ومعاداة السامية والتمييز. ستتخذ قرارات جديدة من اجل المساواة"، محذرا في الوقت نفسه من "إعادة كتابة خاطئة أو قائمة على الكراهية للماضي".

وأعلن الرئيس الفرنسي تخفيفا إضافيا لتدابير الإغلاق يشمل إعادة فتح المقاهي والمطاعم بكامل الطاقة الاستيعابية في منطقة باريس، مشيدا بـ"أول انتصار ضد الفيروس" المسبب لجائحة كوفيد-19.

وقال ماكرون إن "مكافحة الوباء لم تنته، لكنني سعيد بهذا الانتصار الأول ضد الفيروس"، معلنا أن كامل أراضي فرنسا باتت ضمن التصنيف "الأخضر" وأن إعادة فتح المدارس ستكون إلزامية اعتبارا من 22 حزيران/يونيو.