جون بايدن: نواجه أعظم تحدٍ في تاريخ أمريكا

قال جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، إن بلاده تواجه واحدًا من أكبر التحديات في تاريخها، وأن الرئيس الحالي دونالد ترامب لا يرقى إلى مستوى المسؤولية، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وكتب على "تويتر"، اليوم الأحد: "فيالوقت الحالي، تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، أعظم التحديات عبر تاريخ الأمة الأمريكية"، مضيفا: "أصبح واضحا أن ترامب، لا يرقى إلى مستوى مسؤولية المنصب الذي يشغله".
وتابع: "نريد أن يكون لدينا قائد
ويواجه ترامب، الرئيس الجمهوري، انتقادات حادة من السيناتور جو بايدن، المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.
ويعتبر بايدن، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، أن ترامب، الذي يأمل في الحصول على فترة رئاسية ثانية، لم يدر أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالصورة الصحيحة.
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