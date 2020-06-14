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مقتل رجل شرطة ومسلحين بهجوم على الشرطة في كينيا

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 قال مسؤول أمني إن شرطيًا من قوات الاحتياط واثنين من المسلحين قتلوا في تبادل لإطلاق النار اليوم الأحد بمقاطعة مانديرا في شمال شرق كينيا بالقرب من الحدود مع الصومال، حسبما ذكر موقع رويترز .

وقال المسؤول الأمني جيريمياه كوسويم  "قُتلوا

خلال تبادل لإطلاق النار".. مضيفًا أن صبيًا أصيب أيضًا خلال إطلاق النار الذي بدأ عندما حاول مسلحون تدمير برج اتصالات في المنطقة.

ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن المهاجمين لكن جماعة

الشباب الصومالية تستهدف غالبًا قوات الأمن ومواقع استراتيجية بالمنطقة مثل أبراج الاتصالات.

وتقول جماعة الشباب إنها تريد الضغط على السلطات الكينية لسحب قواتها من الصومال حيث تشارك هذه القوات ضمن مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

وتعمل جماعة الشباب على الإطاحة بالحكومة الاتحادية في الصومال الغارق في صراع مستمر منذ ثلاثة عقود تقريبا.

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