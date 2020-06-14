اعتقال عشرات المحتجين على تفتيش منزل رئيس حزب مُعارض

اعتقلت الشرطة الأرمنية اليوم الأحد، عشرات الأشخاص أثناء احتجاج في العاصمة يريفان على تفتيش الأجهزة الأمنية منزل ومكتب رئيس حزب معارض في اطار التحقيق في جرائم مالية.

وصرح المتحدث باسم الشرطة الأرمنية اشوت اهارونيان لوكالة فرانس برس بأنّ "أكثر من 90 شخصا اعتقلوا لفترة وجيزة" خلال التظاهرة.

والتجمعات العامة محظورة حاليا في أرمينيا بسبب حال الطوارئ المفروضة في ضوء جائحة كوفيد-19.

وجاء الاحتجاج فيما أعلن جهاز الأمن القومي الأرميني تفتيش منزل رجل الأعمال والسياسي المعارض غاجيك تساروكيان ومكاتب حزبه "ازدهار أرمينيا المتحد" كجزء من التحقيق في "جرائم مالية".

و"ازدهار أرمينيا المتحد" هو أكبر حزب معارض لرئيس الوزراء نيكول باشينيان في الدولة السوفيتية السابقة.

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وتجمع مئات من أنصار تساروكيان خارج مقر جهاز الأمن هاتفين "يا باشينيان تنح!".

وقال جهاز الأمن في بيان إن

تساروكيان يشتبه بأنه يدير "نشاطا غير قانوني حرم خزينة الدولة نحو 60 مليون دولار"، مشيرا إلى استدعائه للتحقيق.

وتعرضت الحكومة الأرمنية لانتقادات بسبب تعاملها البطيء مع الوباء.

ووصل باشينيان، الذي يتمتع بشعبية واسعة في أرمينيا، إلى السلطة العام 2018 في أعقاب الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي قادها ضد الرئيس السابق سيرج سركيسيان وحزبه الجمهوري.

وقاد منذ ذلك الحين حملة ضد الكسب غير المشروع وشرع في إصلاحات قضائية واسعة.

ولحزب تساروكيان "ازدهار أرمينيا المتحد" 25 مقعدًا في البرلمان الأرمني المؤلف من 132 عضوا.