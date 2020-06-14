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التعاون الإسلامي تدين إطلاق صاروخ تجاه نجران

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دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابي، باستهداف المدنيين الأبرياء في مدينتي نجران وخميس مشيط بالمملكة العربية ، بطائرات بدون طيار، إضافة إلى إطلاق صاروخ باليستي من محافظة صعدة تجاه نجران، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن من اعتراضه، مما أسفر عن إصابة بعض المدنيين نتيجة سقوط الشظايا.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، عن استنكاره الشديد للهجوم الإرهابي على المدنيين الأبرياء، محملا ميليشيا الحوثي الإرهابية، ومن يقف وراءها بالمال والسلاح، المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية.

وجدد الأمين العام دعم منظمة التعاون الإسلامي جهودَ قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، والتي تعمل على تحييد وتدمير هذه القوى الباليستية لحماية المدنيين، وحماية الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدا وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية، في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.


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