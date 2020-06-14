نزع 1279 لغما من اليمن ومساعدات طبية لحجة والزعتري

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير اليمن من الألغام»، التي زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الثاني من يونيو 2020، من نزع 1279 لغما، منها لغمان مضادان للأفراد، و238 لغما مضادا للدبابات، و1036 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 169434 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت باليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطرة أو بتر الأعضاء.

عيادات متنقلة

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها العلاجية في مديرية عبس بمحافظة حجة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 4-10 يونيو 2020، بقسم الطوارئ 13 مستفيدا، والباطنية 79، وقسم التوعية والتثقيف 35، والصحة الإنجابية 18.

كما صرفت الأدوية لـ130 فردا، واستقبل قسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 71 شخصا.

أمراض وبائية

Advertisements

واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بمحافظة حجة اليمنية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 4-10 يونيو 2020، بقسم التسجيل والفرز 25 مستفيدا، وقسم الملاحظات 17، وعيادة التنويم 6، وقسم المصابين بالأوبئة 25، وقسم التوعية والتثقيف 25، وقسم التعافي 5 حالات، وصرفت الأدوية لـ38 مريضا.

مخيم الزعتري

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، تقديم خدماتها لقاطني المخيم.

وراجع العيادات أمس 178 مريضا، إذ استقبلت عيادات الطب العام 60 مستفيدا، والباطنية 33 حالة من مرضى الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والربو، كما استقبلت عيادة الأطفال 51 طفلا، تمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، فيما راجع قسم الطوارئ 17 مريضا.

كما استقبلت عيادة الأذن والأنف 14 مريضا ممن يعانون التهابات في الجيوب والبلعوم واللوزات والأذن الوسطى، كما تم إجراء 7 صور أشعة لـ3 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 149 وصفة طبية.