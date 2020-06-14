غارات إسرائيلة جنوب لبنان

عاود الطيران الحربي الإسرائيلي تحليقه بشكل مكثف في الأجواء اللبنانية، منتهكا -بشكل متعمد- قرار مجلس الأمن رقم 1701. وأفادت مصادر أمنية لبنانية بأن المقاتلات الحربية الإسرائيلية حلقت في أجواء منطقة المتن بجبل لبنان، كما حلقت مقاتلات حربية إسرائيلية على علو متوسط في أجواء منطقتي صيدا وصور جنوب لبنان على علو متوسط، في حين حلّقت طائرات مماثلة على علو منخفض فوق مناطق النبطية وإقليم التفاح بالجنوب اللبناني، منفذة غارات وهمية.



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