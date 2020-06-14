الإعدام لـ3 متهمين بمحاولة اغتيال النمر

أصدر القضاء المصري حكما بالإعدام شنقا بحق 3 متهمين، وبالسجن المؤبد لـ8 آخرين، لاتهامهم بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق، اللواء مصطفى النمر. وتعرف القضية إعلاميا بـ«محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»، التي أسفرت عن قتل السائق وحارس، والشروع فى قتل 6 آخرين. كما تضمن الحكم، إلزام المتهمين بدفع مبلغ 244 ألفا و357 جنيها، عن الأضرار الناجمة عما ارتكبوه. وبموجب الحكم، لا يجوز للمتهمين المحبوسين الطعن عليه، كونه صادرا من محكمة جنايات أمن الدولة «طوارئ»، على أن تصبح الأحكام نهائية بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه.



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