عريقات: ضم أرض فلسطينية يقضي على السلام

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أنه إذا ما أقدم نتنياهو على ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة فسيكون بذلك قد قضى على أي احتمال للسلام في المنطقة.

وقال في تصريحات له بالأمس: إذا ما نفذ نتنياهو الضم والأبرتهايد فإن عليه التحالف مع المنظمة klu klux clan الأمريكية العنصرية المتطرفة، ويجب أن يكون على استعداد لتحمل مسؤولياته كافة كسلطة احتلال، فالضم يعني تدمير السلطة الفلسطينية، وستكون هذه نهاية الحل التفاوضي.