عريقات: ضم أرض فلسطينية يقضي على السلام

وقال في تصريحات له بالأمس: إذا ما نفذ نتنياهو الضم والأبرتهايد فإن عليه التحالف مع المنظمة klu klux clan الأمريكية العنصرية المتطرفة، ويجب أن يكون على استعداد لتحمل مسؤولياته كافة كسلطة احتلال، فالضم يعني تدمير السلطة الفلسطينية، وستكون هذه نهاية الحل التفاوضي.
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