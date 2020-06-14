مقتل 60 شخصا في نيجيريا

لقي 20 جنديا على الأقل، وأكثر من 40 مدنيا مصرعهم، كما أصيب مئات آخرون في هجومين شنتهما جماعة إرهابية بولاية بورنو، شمال شرق نيجيريا.

وأفادت مصادر محلية بأن إرهابيين مسلحين بأسلحة ثقيلة، منها قاذفات صواريخ، أغاروا على قوات تابعة للحكومة في مونجونو، ونتج عن ذلك مقتل 20 جنديا على الأقل، وسيطروا على المنطقة لـ3 ساعات.

وأن مئات المدنيين أصيبوا في إطلاق النار، نُقل على إثره كثير منهم إلى المستشفى المحلي الذي لم يستطع استقبال كل المصابين.

وقالت المصادر، إن الارهابيين أضرموا النار -أيضا- في مركز للشرطة، وأحرقوا مركز مساعدات تابع للأمم المتحدة بالمنطقة، ووزعوا رسائل على السكان بلغة الهوسا المحلية، تحذرهم من العمل مع الجيش و«الغربيين الأجانب».