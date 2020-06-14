اخبار العالم

مقتل 60 شخصا في نيجيريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
لقي 20 جنديا على الأقل، وأكثر من 40 مدنيا مصرعهم، كما أصيب مئات آخرون في هجومين شنتهما جماعة إرهابية بولاية بورنو، شمال شرق نيجيريا.

وأفادت مصادر محلية بأن إرهابيين مسلحين بأسلحة ثقيلة، منها قاذفات صواريخ، أغاروا على قوات تابعة للحكومة في مونجونو، ونتج عن ذلك مقتل 20 جنديا على الأقل، وسيطروا على المنطقة لـ3 ساعات.

وأن مئات المدنيين أصيبوا في إطلاق النار، نُقل على إثره كثير منهم إلى المستشفى المحلي الذي لم يستطع استقبال كل المصابين.

وقالت المصادر، إن الارهابيين أضرموا النار -أيضا- في مركز للشرطة، وأحرقوا مركز مساعدات تابع للأمم المتحدة بالمنطقة، ووزعوا رسائل على السكان بلغة الهوسا المحلية، تحذرهم من العمل مع الجيش و«الغربيين الأجانب».


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 60 شخصا في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا