19 قتيلا بانفجار صهريج غاز في الصين

وتسببت قوة انفجار الشاحنة ذات الصهريج بانهيار منازل ومصانع مجاورة، وتصاعدت سحب دخان أسود في الجو، بينما أتت ألسنة النار على العديد من السيارات.
قالت إدارة الحالات الطارئة في الصين، إن 172 شخصا أصيبوا بجروح وما زالوا يخضعون للعلاج في المستشفى بعد الحادث الذي وقع السبت بالقرب من مدينة وينلينغ في إقليم جيجيانج بشرقي البلاد.
وكانت حصيلة أولية أفادت بخضوع 189 شخصا للعلاج في المستشفى. وظهرت في تسجيلات فيديو للحادث نشرتها وسائل إعلام رسمية، كرة نار ضخمة تتصاعد في الهواء بينما علا صراخ الناس.
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