الرئيس العراقي يستقبل وزير خارجية الكويت

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، في مكتبه بقصر السلام ببغداد، أمس، وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الذي يزور العراق حاليا.

أفاد بيان صحفي صادر عن الرئاسة العراقية بأن صالح أكد خلال المقابلة أهمية تفعيل مخرجات مؤتمر المانحين الدوليين في الكويت لإعادة إعمار العراق، منوها بحرص بلاده على إقامة علاقات متينة مع الكويت انطلاقا من الأواصر الأخوية والوشائج التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين.

نقل وزير الخارجية الكويتي إلى الرئيس العراقي خلال اللقاء دعوة رسمية موجهة من أمير دولة الكويت لزيارة الكويت، وقد وعد بتلبيتها في أقرب فرصة.