وصول مهاجرين جدد إلى اليونان

نقل 36 مهاجرا قادمين من تركيا وتم رصدهم قبالة ليسبوس، إلى مأوى مؤقت في شمال الجزيرة، بحسب خفر السواحل اليونانيين.

أوضح مسؤول في المكتب الإعلامي لخفر السواحل لوكالة فرانس برس، أن «بين المجموعة شخصا تم إدخاله إلى المستشفى»، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.

أضاف المصدر أن بقية المجموعة تم نقلها بسلام إلى منشأة مخصصة للمهاجرين لكي تخضع للحجر الصحي تطبيقا للتدابير المعمول بها حاليا للحد من انتشار كوفيد-19.

تضم المجموعة، عشر نساء وعشرة أطفال وستة عشر رجلا، ينحدرون جميعا من إيران وأفغانستان.

كما تم رصد قارب المهاجرين، صباح السبت، وتمت عملية الإنقاذ والنقل، أمس، وفقا لخفر السواحل.

قالت منظمتان غير حكوميتين هما: «تقرير مراكب بحر إيجه» و»وتش ذا ميد»، على وسائل التواصل الاجتماعي أن حرس السواحل اليونانيين والأتراك تركوا القارب يواجه مشكلات «لمدة 14 ساعة»، متبادلين المسؤولية كما يفعلون عادة.