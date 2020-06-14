هلاك قراصنة قبالة الكاميرون

أفادت مصادر بالجيش الكاميروني، بأنه تمت مصادرة أسلحة ومخدرات وأموال بعملات نيجيرية وكاميرونية من القراصنة، مشيرة إلى أن القضاء على القراصنة كان خطوة مهمة في مكافحة القرصنة التي أصبحت متفشية في خليج غينيا.
مما يذكر أن رجال أعمال كاميرونيين ممن يبحرون إلى نيجيريا لشراء بضائع يتعرضون لهجمات منتظمة من قبل القراصنة في المياه الدولية.
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