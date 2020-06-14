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هلاك قراصنة قبالة الكاميرون

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قتلت قوات الجيش الكاميروني، الليلة الماضية، بالرصاص 6 قراصنة مسلحين قبالة سواحل بلدة أيداباتو جنوبي الكاميرون كانوا على متن طوافة مائية في خليج غينيا الواقع في الجزء الشمالي الشرقي الأقصى من المحيط الأطلسي.

أفادت مصادر بالجيش الكاميروني، بأنه تمت مصادرة أسلحة ومخدرات وأموال بعملات نيجيرية وكاميرونية من القراصنة، مشيرة إلى أن القضاء على القراصنة كان خطوة مهمة في مكافحة القرصنة التي أصبحت متفشية في خليج غينيا.

مما يذكر أن رجال أعمال كاميرونيين ممن يبحرون إلى نيجيريا لشراء بضائع يتعرضون لهجمات منتظمة من قبل القراصنة في المياه الدولية.


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