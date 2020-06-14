قال وزير الطيران المصري محمد منار عنبة يوم الأحد إن مصر ستعيد فتح جميع مطاراتها اعتبارا من أول يوليو تموز بعد أن علقت جميع رحلات الطيران المعتادة في مارس آذار.

وقال الوزير ”من أول يوليو هنبتدي الطيران لجميع مطارات الجمهورية... مع البلاد اللي هتفتح معانا“.

وأضاف أن السياحة الأجنبية ستكون قاصرة على المنتجعات في ثلاث محافظات ساحلية، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة يوم الخميس إنها ستعيد فتح منتجعاتها السياحية الرئيسية أمام رحلات الطيران الدولية والسياح الأجانب اعتبارا من الأول من يوليو تموز.

رويترز