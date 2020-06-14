ليبيا.. اكتشاف 11 مقبرة جماعية في ترهونة وتلغيم منازل مدينة سرت

كشف وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية، محمد الطاهر سيالة، اليوم الأحد، عن العثور على 11 مقبرة جماعية في ترهونة، في وقت أكدت قوات الوفاق أن المرتزقة الروس، الذين يقاتلون بصفوف مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قاموا بزرع الألغام داخل منازل مدينة سرت.



وشدّد سيالة، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن، على ضرورة أن يتخذ المجلس الأممي هذه المرة "موقفاً حازماً" حيال الجرائم التي ارتكبتها مليشيات حفتر في ترهونة، وهي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.



وحمّل سيالة ما أسماه "صمت مجلس الأمن" مسؤولية "ما نراه من جرائم ومقابر جماعية في ترهونة"، داعياً مجلس الأمن إلى إحالة أمر المقابر الجماعية إلى محكمة الجنايات الدولية.

والجمعة، أعلن الجيش الليبي العثور على 3 مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة ومحيطها، تضاف إلى 8 أخرى عثر عليها الجيش في المدينة في الأيام القليلة الماضية، بمناطق كانت تسيطر عليها مليشيات حفتر.

إلى ذلك، كشف الجيش الليبي، الأحد، أن المرتزقة الروس، الذين يقاتلون بصفوف مليشيات حفتر، قاموا بزرع الألغام داخل منازل مدينة سرت (شمال وسط) وخارجها، لـ"عرقلة تقدم قوات الجيش".



وكتب المتحدث باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة العميد الهادي دراه، على الصفحة الرسمية للغرفة في "فيسبوك"، إن "مصادرنا من داخل مدينة سرت تؤكد قيام المرتزقة الروس بزرع الألغام داخل منازل المدينة وخارجها، إضافة إلى تلغيم منطقة غرب سرت بالكامل لعرقلة تقدم قوات عملية دروب النصر (تابعة للجيش) واتهامها بالقيام بهذا الفعل الجبان".



واستخدمت مليشيات حفتر وداعموها أسلوب زرع الألغام بمنازل المدنيين سابقاً في تفخيخ المنازل بالمناطق المحررة في العاصمة طرابلس، وكذلك في مدينة ترهونة، قبل مغادرتها، وهو ما أدانته الأمم المتحدة وقوى دولية.

والأسبوع الماضي، أعلن الجيش الليبي، إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرقي ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.

المصدر: العربي الجديد

