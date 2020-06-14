ماكرون: إعادة فتح المدارس ستكون إلزامية اعتبارا من 22 حزيران

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 يونيو 2020 10:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 يونيو 2020 10:15 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد تخفيفا إضافيا لتدابير الإغلاق يشمل إعادة فتح المقاهي والمطاعم بكامل الطاقة الاستيعابية في منطقة باريس، مشيدا بـ”أول انتصار ضد الفيروس” المسبب لجائحة كوفيد-19.

وقال ماكرون إن “مكافحة الوباء لم تنته، لكنني سعيد بهذا الانتصار الأول ضد الفيروس”، معلنا أن كامل أراضي فرنسا باتت ضمن التصنيف “الأخضر” وأن إعادة فتح المدارس ستكون إلزامية اعتبارا من 22 حزيران/يونيو.

وأعلنت فرنسا اليوم الأحد، تسجيل 24 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، في انخفاض كبير لمعدل المتوفين بالمرض على أساس يومي.

وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 24 حالة، مقارنة مع 28 أمس الجمعة، ليبلغ عدد الضحايا الإجمالي حتى الآن 29398 حالة، بينها 19014 في المستشفيات و10384 في دور المسنين.

وتشهد فرنسا تراجعا مستمرا لمعدل الوفيات اليومية، الذي انخفض دون مستوى 30 حالة ويبقى دون هذا المستوى لليوم الرابع على التوالي، وذلك بعد أن تجاوز مستوى 900 – 1000 في بعض الأيام خلال مرحلة ذروة الجائحة في البلاد.

Advertisements

وأشارت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية إلى أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع بواقع 526 شخصا ووصل إلى مستوى 156813.

وأفادت الإدارة بأن حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس ازدادت بواقع 343 حالة جديدة، لتصل إلى 153977، منها 70842 شفاء.

ولفتت إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 11124 إلى 10909، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 879 إلى 871.

وتعتبر فرنسا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا والـ12 من حيث حصيلة الإصابات.