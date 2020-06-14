أكثر من 7.83 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 يونيو 2020 10:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 يونيو 2020 10:15 مساءً - مشاركة

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وشملت حالات الإصابة أكثر من 210 دول ومنطقة في أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في الصين في ديسمبر/كانون الأول عام 2019، بحسب “رويترز”.

وما زالت الولايات المتحدة تتصدر القائمة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بمرض كوفيد-19 حيث بلغت الإصابات مليونين و82 ألفاً و162 حالة والوفيات 115216، تليها البرازيل بإصابات بلغت 850514 شخصاً في حين بلغت الوفيات 42720 شخصاً. وتليهما بريطانيا ثمّ إيطاليا وفرنسا.

وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 83132 إصابة (57 إصابة جديدة بين السبت والأحد) تعافى منها 78369 شخصاً.

وبحسب تعداد لوكالة “فرانس برس”، أحصت أوروبا الأحد حتى الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، 187550 وفاة من أصل 2393826 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 123599 (2172934 إصابة)، وأميركا اللاتينية والكاريبي 78293 وفاة (1614810 إصابات)، وآسيا 22824 وفاة (822639 إصابة) والشرق الأوسط 11591 وفاة (548026 إصابة) وإفريقيا 6301 وفاة (233992 إصابة) وأوقيانيا 131 وفاة (8710 إصابات).