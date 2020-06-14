الأردن.. عزل مناطق سكنية بعد تسجيل إصابات جديدة بكورونا

وقال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، في إيجاز صحفي، إنه تم تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وزعت على النحو التي: 6 منها لمخالطي مصابة في مدينة الرمثا، وحالة واحدة في البلقاء، وحالة واحدة قادمة من اليمن.

ووصل إجمالي الإصابات المؤكدة في المملكة منذ انتشار الفيروس إلى 961 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 682 حالة، بعد تسجيل 4 حالات جديدة.

وبدوره أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، تفعيل أمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020، الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في الـ3 من شهر أيار/مايو الماضي.

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ويُلزم أمر الدفاع 11 ”كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات، قبل الدخول الى الأماكن العامة بما فيها الوزارات، والدوائر الحكومية، والمؤسسات الرسمية والعامة، أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات، والمؤسسات، والمنشآت، والمولات، ومراكز التسوق، والمحال التجارية، والعيادات الطبية، والمراكز الصحية“.

كما يُلزم“مقدمو الخدمات الصحية، ومقدمو الخدمات في الشركات، والمؤسسات، والمنشآت، والمولات، ومراكز التسوق، والمحال التجارية، والعيادات الطبية، والمراكز الصحية، والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمامات، وارتداء القفازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات أو القفازات“.

ونص أمر الدفاع على أن يعاقب كل فرد لا يلتزم بالتعليمات بغرامة لا تقل عن 20 دينارًا ولا تزيد على 50 دينارًا، فيما تعاقب الشركات بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار ويتم إغلاق المكان، الذي حصلت فيه المخالفة لمدة 14 يومًا.

وجاء في أمر الدفاع أيضًا أنه“لا يحول تطبيق العقوبات الواردة في أمر الدفاع دون تطبيق أيّ عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر“، ولا تتم الملاحقة بحق أي من الأفراد المخالفين، إذا قام بدفع الحد الأدنى للغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة“.