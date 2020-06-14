إيطاليا: حصيلة الوفيّات بكورونا تصل إلى 34345

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قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد ارتفع 44 حالة اليوم الأحد، في حين زاد عدد الإصابات الجديدة 338 حالة.
وأفادت أن إجمالي الوفيات منذ الكشف عن تفشي الوباء في 21 شباط يبلغ الآن 34345 حالة، في رابع أعلى عدد حالات وفاة من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.
وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 236989 حالة في سابع أعلى عدد حالات إصابة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.
ولا تزال منطقة لومبارديا الشمالية، التي كانت بؤرة تفشي المرض الأولى في إيطاليا، هي الأكثر تضررا من بين 20 منطقة في إيطاليا، إذ جرى تسجيل 244 حالة إصابة جديدة فيها من إجمالي 338 اليوم الأحد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.