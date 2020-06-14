إيطاليا: حصيلة الوفيّات بكورونا تصل إلى 34345

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد ارتفع 44 حالة اليوم الأحد، في حين زاد عدد الإصابات الجديدة 338 حالة.

وأفادت أن إجمالي الوفيات منذ الكشف عن تفشي الوباء في 21 شباط يبلغ الآن 34345 حالة، في رابع أعلى عدد حالات وفاة من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 236989 حالة في سابع أعلى عدد حالات إصابة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.

ولا تزال منطقة لومبارديا الشمالية، التي كانت بؤرة تفشي المرض الأولى في إيطاليا، هي الأكثر تضررا من بين 20 منطقة في إيطاليا، إذ جرى تسجيل 244 حالة إصابة جديدة فيها من إجمالي 338 اليوم الأحد.