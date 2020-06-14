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كورونا يطيح بوزير الصحة التشيلي بعد أسوأ حصيلة لضحايا الوباء

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 يونيو 2020 10:15 مساءً - مشاركة

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وقال الرئيس سباستيان بينيرا بعد أسبوع من الجدل المستمر حول ارتفاع عدد الإصابات بفيروس : “أشكر جايم ماناليش لتفانيه”.

واستقال الوزير السبت، بعد أن عرفت تشيلي الجمعة أسوأ حصيلة لضحايا الوباء مع تسجيل 222 وفاة و6754 إصابة خلال 24 ساعة.

وفي اليوم نفسه، قال المسؤول في وزارة الصحة أرتورو زونيغا، إن “الوضع في بلدنا يزداد سوءا، خاصة في منطقة العاصمة” سانتياغو.

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ومنذ ظهور الإصابة الأولى في 3 مارس، سجلت تشيلي 167355 إصابة و3101 وفاة.

وتزداد الإصابات بشكل مطرد في البلد ذي الـ18 مليون نسمة، وذلك رغم فرض إجراءات العزل على نحو 7 ملايين ساكن في سانتياغو منذ أكثر من شهر.

وفرضت الإجراءات نفسها في مدينتي فالباريزو وفينا دل مار، منذ الجمعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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