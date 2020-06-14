كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المسماري: تُرتكب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا تحت المظلة التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأحد، إن "هناك جرائم ضد الإنسانية ترتكب في ليبيا تحت المظلة التركية"، مشدداً "على ضرورة محاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جرائم الحرب التي ترتُكب بليبيا".

وأضاف المسماري: أن "الموقف العسكري يسير حسب الخطط الموضوعة من القيادة العامة، وأن هناك خطة لكل مرحلة"، لافتاً إلى أن "الميليشيات المتطرفة تعاني كثيرا الآن وتسجل خسائر كبيرة جدا في الأفراد والمعدات".

وتابع: أن "أردوغان يحاول لملمة الموقف بالزج بقوات وأسلحة تركية أخرى"، منوهاً إلى أن "هنالك سبع بارجات قبالة سواحل ليبيا، وأن أردوغان ينزل بكل ثقله للمعركة".

وأوضح أن موافقة حكومة الوفاق على الذهاب لمفاوضات موافقة صورية لكنها تواصل تحشيد القوات، وأن هناك جسر جوي وبحري مفتوح من تركيا إلى مصراتة ومعيتيقة وزوارة، مؤكداً على أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة حاسمة بشن هجوم على منطقة الهلال النفطي، معتبرا أن " أردوغان يطمع ويحلم بالسيطرة على منطقة الهلال النفطي والموانئ النفطية".