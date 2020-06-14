كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. سماع دوي إنفجارات قرب معسكر التاجي في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر محلية عراقية، مساء اليوم الأحد، عن سماع دوي انفجارات قرب معسكر التاجي شمال العاصمة بغداد، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وسقط صاروخ كاتيوشا، فجر يوم أمس السبت، على معسكر التاجي العراقي الذي يضم قوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة دون خسائر تذكر.