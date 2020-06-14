كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة التركية تسجل 1562 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 1562 إصابة و 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة التركية في بيان: إن هناك 1330 مصابا تماثلوا للشفاء؛ لترفع حصيلة من تعافوا من الفيروس إلى 151 ألفا و417 أشخاص.

وسبق أن أعلنت تركيا تجاوز المرحلة الأولى من مكافحة الجائحة، ورفعت كثيرا من القيود المفروضة بسبب انتشار الفيروس؛ حيث أعادت فتح المرافق العامة وسمحت بتنقلات الناس.