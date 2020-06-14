كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على أبرز 4 شخصيات تساند أردوغان في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخول الرئيس التركي الموهوم ليبيا، لم يكن من قبيل الصدفة، فهو متعلق بحلمه بإعادة الإمبراطورية العثمانية لسابق عهدها، والسيطرة على الموانئ المطلة البحر المتوسط.



وسعى أردوغان لاستغلال الصراع الليبي، وعقد اتفاقيات مع حكومة السراج من أجل دعمها، في الحرب القائمة ضد الجيش الليبي الحر، وسهل له دخول ليبيا داعمي المليشيات المتطرفة والذين استغلوا فرصة الصراع لتحقيق مكاسب شخصية لهم.



ومن أبرز الأسماء التي ساعدت أردوغان على الدخول في الصراع الليبي رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج وعلى الصليبي والصادق الغرياني وإبراهيم الجضران وغيرهم.



*فايز السراج

والسراج مسؤول لا يملك أي إرادة حرة لنهضة ليبيا، فيسير وفقا لأفكار المليشيات الإرهابية والقرارات التي يصدرها أردوغان جذوره تركية ولكنه ليبي بالتجنس، ولا ينتمي إلى القبائل العربية من قريب أو بعيد.

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فقال السراج الأب، مصطفى فوزي السراج، في كتاب ألفه بعنوان "ذكريات وخواطر مصطفى فوزي السراج"، أن جد فايز السراج الأول "محمد أغا" كان ضابطا في سلاح السواري بالجيش التركي، وقدم جنديا من تركيا مع القوات العثمانية الغازية لولاية "طرابلس الغرب" عام 1840، وأثناء فترة الاحتلال العثماني لليبيا عمل جد السراج جنديا بالجبل الغربي بمدينة "نالوت"؛ حيث تزوج السيدة الليبية سعيدة بنت عسكر ثم انتقل إلى الإقامة بمدينة طرابلس وتوفي بها، وحملت العائلة لقب السراج خلال عهد الاحتلال الإيطالي لليبيا في الفترة من 1911 إلى 1949 عندما اختارته لقبا لها في سجلات "السجل المدني".



*علي الصلابي

أما "الصلابي" فهو من عائلة معروفة بتأييدها الإخوان والعناصر الإرهابية، وشقيق على الصلابي هو الإرهابي المعروف إسماعيل الصلابي قائد مليشيات 17 فبراير المسؤولة عن مقتل المئات من أهالي مدينة بنغازي والهارب في مدينة الجفرة، ووضع علي الصلابي وشقيقه إسماعيل على قوائم الإرهاب في كل من السعودية وليبيا والإمارات ومصر والبحرين.