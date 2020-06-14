كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اليمن تسجل 23 إصابة و4 حالات وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء فيروس كورونا التابعة للحكومة اليمنية، اليوم الأحد، عن تسجيل 23 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها.

وأفادت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، في بيان، بارتفاع حصيلة الإصابات إلى نقطة 728 والوفيات إلى 164 شخصا، لافتة إلى تسجيل 14 حالة شفاء خلال اليوم الماضي بين المصابين بالفيروس، ليبلغ مجموع عدد المتعافين 53 شخصا.