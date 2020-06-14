كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اليمن تسجل 23 إصابة و4 حالات وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء فيروس كورونا التابعة للحكومة اليمنية، اليوم الأحد، عن تسجيل 23 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها.
وأفادت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، في بيان، بارتفاع حصيلة الإصابات إلى نقطة 728 والوفيات إلى 164 شخصا، لافتة إلى تسجيل 14 حالة شفاء خلال اليوم الماضي بين المصابين بالفيروس، ليبلغ مجموع عدد المتعافين 53 شخصا.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,939 مليون إصابة، بينهم أكثر من 433 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,078 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.