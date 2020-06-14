كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "يونيسف" ترسل طائرة من المساعدات الطبية إلى اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الأحد، طائرة مساعدات طبية إلى اليمن لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وحملت الطائرة على متنها أكثر من 18 طنا من المستلزمات الوقائية ضد الفيروس.

وحصلت طائرة الشحن على "كافة الخدمات الملاحية الجوية والتسهيلات المعمول بها في المطارات الدولية وحسب متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو".

ونفذ فريق طبي متخصص من مطار صنعاء الدولي، أعمال رش وتعقيم للشحنة في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وتطبيقا لقرارات اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة في المنافذ الجوية.