كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة الهندية تخصص 500 عربة قطار لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة الاتحادية الهندية، مساء اليوم الأحد، أنها ستزود سلطات مدينة نيودلهي بـ 500 عربة قطار سوف يتم تجهيزها لرعاية مصابين فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، عقب زيادة عدد الإصابات التي أدت إلى نقص في أسرة المستشفيات.

وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": بعد اجتماع مع رئيس وزراء حكومة العاصمة أن عربات القطار ستزيد الطاقة الاستيعابية للأسرة العلاجية في دلهي إلى 8 آلاف سرير.

وأضاف أميت شاه: أن الحكومة ستكثف أيضا اختبارات الكشف عن الفيروس في المدينة، وخصوصا في مناطق العزل، وإجراء مسح صحي للسكان بالمرور على منازلهم وتوفير إمدادات كافية من اسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الاصطناعي.

والهند هي رابع أشد بلدان العالم تضررا بالفيروس مع تزايد الحالات بشكل مطرد. وسجلت اليوم الأحد قفزة قياسية يومية في عدد حالات الإصابة بما يقرب من 12000 حالة مؤكدة، ليتجاوز مجملها 320 ألفا، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

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