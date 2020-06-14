كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا.. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الأحد، عن تسجيل 44 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وبلغ عدد الضحايا 34344 شخصا.

وذكرت السلطات الصحية أنه تم تسجيل 338 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 236989 حالة، مشددة على استمرار انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة.

كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع 1505 حالات، حيث ارتفع المؤشر إلى 176370 شخصا، ما يمثل نحو 75% من عدد المصابين، وتجاوزت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها 2.847 مليون، في وقت يبلغ فيه عدد سكان البلاد 60 مليون نسمة.

وتعتبر إيطاليا الدولة السابعة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والرابعة من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.

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