للتخفيف من الآثار الناتجة عن حالة الطوارئ.. وزارة الثقافة تطلق دعما استثنائيا للفاعلين الثقافيين -التفاصيل

أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، اليوم الأحد، عن إطلاق برنامج استثنائي لدعم الفاعلين الثقافيين في مجالات الفنون والكتاب، سواء أشخاص ذاتيين، أو جمعيات ومقاولات، وذلك بهدف التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحالة الطوارئ الصحية التي يخضع لها البلاد.

وفي هذا السياق، سيوزع المكتب المغربي لحقوق المؤلف (BMDA) ابتداءً من غد الإثنين 15 يونيو، بشكل مسبق لصالح المؤلفين والمبدعين المنخرطين، الأقساط المتبقية المقررة برسم السنة المالية 2020، والمحددة في 35,4 مليون درهم؛ أي ما يوازي مجموع الأقساط المحصلة برسم سنة 2019، والمتعلقة بحقوق التأليف ومداخيل النسخة الخاصة للفئات الغنائية والمسرحية والأدبية، وذلك وفقًا لتوصيات الكونفدرالية الدولية للمؤلفين والملحنين (CISAC) وبرنامج اليونسكو ResiliArt.

هذا، وسيتم إطلاق طلبات عروض دعم المشاريع الفنية بغلاف إجمالي يقدر ب 39 مليون درهم، ابتداء من 17 يونيو الجاري؛ وذلك في المجالات التالية: الجولات المسرحية الوطنية بمبلغ يقدر ب 20 مليون درهم (حوالي 200.000 درهم لكل مشروع) ؛ والموسيقى والغناء وفنون العرض والفنون الكوريغرافية بمبلغ يقدر ب 12 مليون درهم (حوالي 250.000 درهم لكل مشروع) ؛ بالإضافة إلى معارض الفنون التشكيلية و/ أو الفنون البصرية بقاعات المعارض بغلاف مالي يقدر ب 2 مليون درهم (حوالي 250.000 درهم لكل معرض).

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كما أعلنت وزارة الثقافة، في بلاغ أصدرته مساء الأحد، على اقتناء أعمال فنية تشكيلية أو فنية بصرية من لدن الفنانين بغلاف مالي يقدر بحوالي 3 مليون درهم (ما بين 5.000 درهم و30.000 درهم) من أجل إثراء المجموعة الفنية للوزارة وتشجيع المواهب الشابة؛ بالإضافة إلى المشاركة في مبادرة اقتناء الأعمال الفنية التشكيلية والبصرية التي أطلقتها المؤسسة الوطنية للمتاحف، بمبلغ 2 مليون درهم، مما يجعل المبادرة تصل إلى 8 مليون درهم.

وأشارت وزارة الثقافة والشباب والرياضة إلى إقامة شراكة وطيدة مع المؤسسة الوطنية للمتاحف، بوضع عدد من الأعمال المكونة للمجموعة الفنية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، غير المعروضة، رهن إشارة المؤسسة الوطنية للمتاحف من أجل عرضها للعموم بمتاحف المملكة و في الخارج، فضلا عن وضع الماسح الضوئي (scanner) العالي الدقة المتوفر لدى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية “Newly Muse” 2×2 بدقة 1090 نقطة في البوصة بدقة 7.4 مليار بكسل، رهن إشارة المؤسسة الوطنية للمتاحف من أجل مساعدتها على تسريع رقمنة المجموعات الفنية المتوفرة لديها.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة أيضا على إطلاق ابتداء من 17 يونيو، طلب عروض دعم مشاريع النشر والكتاب بغلاف يقدر ب 11 مليون درهم في المجالات التالية: اقتناء الكتب من المكتبات والناشرين لتوزيعها على المكتبات والخزانات العمومية، وإصدار ونشر المجلات الثقافية (الورقية والإلكترونية)، والتحسيس بأهمية القراءة ، بالاضافة إلى مشاركة المؤلفين المغاربة في إقامات المؤلفين وفي المعارض الدولية للكتاب.