ماكرون: فرنسا انتصرت على كورونا والانتخابات البلدية ستجرى في 28 يونيو

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الدور الثاني من الانتخابات البلدية، التي تسمح بانتخاب أعضاء مجلس المدينة في كل بلدية، ستجرى في المقاطعات المعنية يوم 28 يونيو الجاري.
وقال الرئيس الفرنسي، في خطاب، وجه اليوم الأحد إلى الفرنسيين للإعلان عن الخطوة المقبلة للبلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد، أن الزيارات إلى دور رعاية المسنين في فرنسا ستكون بترخيص إجباري.
الرئيس الفرنسي حذر من التعامل مع الأيام المقبلة بشكل عادي، لأن الفيروس وإن تمت السيطرة عليه لكنه لم يختف من البلاد، وهذا ما ينذر بصيف مختلف عن باقي السنوات، لكن هذا لن يمنع من الإعلان عن انتصار فرنسا عن فيروس كورونا المستجد.
فرنسا اختارت في شهر مارس الطريق الانساني، ووضعت الصحة فوق الاقتصاد من أجل التغلب على الفيروس، وبـ”مجهودات كل الفرنسيين الذين التزموا بالحجر الصحي، والأطباء، استطاعت أن تتجاوز بعد أشهر أصعب مرحلة، وهي الآن تعود إلى الحياة”.
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