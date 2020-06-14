بؤرة مهنية في القنيطرة ترفع إصابات كورونا في 24 ساعة.. و3 جهات في المملكة خالية من الفيروس

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد أن 42 حالة إصابة من أصل 101 تم تسجيلها في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وبالضبط في مدينة القنيطرة في إطار بؤرة مهنية وسط المدينة.

وقال معاذ لمرابط، رئيس مركز الطوارئ بوزارة الصحة، أن 21 حالة تم تسجيلها في جهة مراكش آسفي، 20 منها في مدينة مراكش في إطار بؤر عائلية، وحالة واحدة في مدينة آسفي.

واحتلت جهة البيضاء السطات المرتبة الثالثة بعد تسجيلها 13 إصابة مؤكدة في 24 ساعة الأخيرة 10 منها في مدينة الدار البيضاء لمخالطين، كما أن جهة فاس مكناس سجلت 12 إصابة بكورونا في مدينة فاس، أيضا، لمخالطين عائلين.

وسجلت جهة الشمال 9 حالات مؤكدة في 24 ساعة الأخيرة، 8 منها في مدينة طنجة، وواحدة في مدينة العرائش، مقابل حالة واحدة في مدينة بني ملال، وحالتان في جهة كلميم واد نون.

Advertisements

وأضح معاذ لمرابط أن الحالات النشطة في المغرب ارتفع إلى 816 حالة قيد العلاج، 219 منها في جهة مراكش-آسفي، و211 في جهة الدار البيضاء السطات، و196 في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، 125 في جهة الرباط-القنيطرة، وحالة واحدة في جهة سوس ماسة لطفل يبلغ من العمر 13 سنة.

وسجلت وزارة الصحة خلو 3 جهات في المغرب من فيروس كورونا وهن جهات العيون الساقية الحمراء، الداخلة واد الذهب، ودرعة تافيلالت.

وسجلت وزارة الصحة اليوم الأحد إصابة 101 إصابة، و69 حالة شفاء، و0 حالة وفاة في 24 ساعة الأخيرة.