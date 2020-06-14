نشرة كورونا في 24 ساعة.. 101 إصابة جديدة و69 حالة شفاء و0 وفاة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن إصابة 101 شخصا بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة الاجمالية إلى 8793 حالة مؤكدة مع استبعاد16621حالة.
وكشفت وزارة الصحة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 69 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس السبت، إلى الساعة السادسة من اليوم الأحد، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 7765 حالة تعاف تام بنسبة 83.3 في المائة.
وأضاف المتحدث أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة لتستقر الحصيلة في 212 حالة في الإجمالي بنسبة 2.5 في المائة.
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